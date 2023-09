Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/Markelfingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen in Kindergärten und Grundschule ein - Polizei sucht Zeugen (05./06.09.2023)

Markelfingen (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, in den Kindergarten und die Grundschule im Pirminweg und den evangelischen Kindergarten in der Brühlstraße eingebrochen. Die Unbekannten schlugen zunächst ein Fenster auf der rückwärtigen Seite des Kindergartens im Pirminweg ein und gelangten so in die Innenräume. Dort durchwühlten sie im Nebengebäude sämtliche Räume und Schränke. Anschließend verließen sie den Kindergarten über ein anderes Fenster. Im gleichen Zeitraum verschafften sich, mutmaßlich dieselben Täter, über die Zugangstür zum Wintergarten gewaltsam Zutritt zu der nebenan gelegenen Grundschule, wo sie in der Folge die untere Scheibe einer Glaszwischentür beschädigten. Mit nahezu gleichem Vorgehen brachen Unbekannte zudem in den evangelischen Kindergarten in der Brühlstraße ein und randalierten in den Innenräumen. Der verursachte Sachschaden in allen drei Einrichtungen dürfte im Bereich von mehreren tausend Euro liegen. Ob die unbekannten Täter Beute machten ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Schule oder der beiden Kindergärten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell