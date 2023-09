Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auffahrunfall mit Rettungswagen - Sanitäter leicht verletzt

Tuttlingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Rettungswagen und einem abbremsenden Audi, bei welchem sich ein Rettungssanitäter leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der Kreuzung der Bundesstraße 523 mit der Bundesstraße 14 und der Stuttgarter Straße gekommen. Auf der Fahrt von Wurmlingen in Richtung Tuttlingen bremste eine 60-jährige Audi-Fahrerin auf der B 14 unmittelbar vor der Kreuzung ab, da sich auf der Stuttgarter Straße ein Rettungswagen mit Sondersignalen näherte und die Frau davon ausging, dass dieser die Kreuzung überqueren werde. Der Fahrer eines anderen Rettungswagens, der sich hinter dem Audi befand, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr gegen das Heck des bremsenden Audis. Infolge der Kollision konnte sich ein Rettungssanitäter, der in diesem Rettungswagen stehend mit der Versorgung eines Patienten beschäftigt war, nicht mehr halten und stürzte. Hierbei zog sich der Sanitäter leichte Verletzungen zu und musste mit einem anderen Rettungswagen zur Versorgung in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand rund 2000 Euro Sachschaden.

