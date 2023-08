Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Versuchter Diebstahl von Handtasche

Urmitz (ots)

Urmitz, Junkerstraße:

Am Samstag, den 26.08.2023, gegen 17:45 Uhr kam es in der Straße Junkerstück in Urmitz zu einem versuchten Diebstahl. Demnach befuhr die Geschädigte mit ihrem Fahrrad die Straße Junkerstück. An der Einmündung Junkerstück/Rosenstraße habe ein Rennradfahrer versucht den Rucksack der Geschädigten zu entwenden. Zu einem Schaden ist es nicht gekommen. Der Rucksack habe sich in einem Korb auf dem Gepäckträger des Fahrrads der Geschädigten befunden. Der Rennradfahrer flüchtete daraufhin über die Rosenstraße. Die zuständige Polizeiinspektion Andernach bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich telefonisch oder per Mail zu melden.

