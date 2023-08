POL-PDKO: Zeugen gesucht

Gondershausen (ots) - In der Nacht vom 24.8./25.8.2023 wurde ein unbekannter junger Mann ca. 20 bis 30 Jahre alt mit Rucksack bewappnet, auf einer Kamera aufgezeichnet, wie er auf einem Grundstück in der Ortslage Gondershausen herumschlich, an der Haustüre und auch an einer verschlossenen Wohnmobiltür rüttelte. Zudem wurde in der gleichen Nacht gegen 2 Uhr aus einem nicht abgeschlossenen Wohnmobil ein Portemonnaie ...

