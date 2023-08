Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Streifenfahrt endet in Widerstandshandlung

Großrosseln (ots)

Am gestrigen Montag befuhr eine Streife der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken gegen 23:45 Uhr die Straße Bremerhof in Großrosseln-Naßweiler. Hierbei stellten die Beamten zwei vor einem Anwesen auf einer Treppenstufe sitzende Personen fest. Bei Erkennen des Polizeifahrzeugs versuchten diese in Richtung der nur wenige Meter entfernten Landesgrenze zu Frankreich zu flüchten. Während dies einem der Männer gelang, konnte der zweite nach wenigen Metern gestellt werden. Allerdings leistete er heftigen Widerstand, so dass er sich kurzzeitig nochmals dem Zugriff entreißen konnte. Seine Flucht nach Frankreich konnte dennoch unterbunden werden, da eine zwischenzeitlich herbeigeeilte Beamtin den Mann zu Boden brachte. Dennoch widersetzte er sich weiterhin, so dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Erst danach beruhigte sich der 40-Jährige aus dem Nahe gelegenen Freyming-Merlebach(F). Zu Durchführung der weiteren Ermittlungen wurde der leicht alkoholisierte Mann zur Dienststelle an der Goldenen Bremm verbracht. Die durchgeführte Durchsuchung liess hierbei nichts zum Vorschein kommen, was die beabsichtigte Flucht und den geleisteten Widerstand hätte erklären können. Dennoch erwarten ihn nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchte Körperverletzung.

