Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Trunkenheitsfahrt beendet

Saarbrücken (ots)

Beamten der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken fiel am heutigen Morgen (01:45) im Deutschmühlental ein entgegegenkommender, in Richtung Landesgrenze fahrender PKW auf. Sie entschlossen sich zur Überprüfung des mit zwei Männern besetzten Kleinwagens. Nachdem sie den Streifenwagen gewendet hatten und dem Fahrzeug folgten, erkannten sie dieses an einer rechtsseitig befindlichen Bahnunterführung mit laufendem Motor abgestellt fest. Beim Herantreten erkannten die Polizisten einen unbesetzten Fahrersitz und einen an der Fahrerseite stehenden Mann. Auf Anfrage händigte er einen französischen Führerschein aus und gab an, das Fahrzeug nicht geführt zu haben. Fahrer sei ein Freund gewesen, der nach Erkennen der Polizei zu Fuß geflüchtet sei. Aus Sicht der Beamten handelte es sich hierbei jedoch um eine Schutzbehauptung, da sie den Fahrer zweifelsfrei identifizieren konnten. Der 37-jährige Franzose war merklich alkoholisiert und musste sich während der Kontrolle mehrfach am Dach des Autos abstützen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Auch um den Beifahrer war es nicht besser bestellt, denn er schlief tief und ebenfalls stark alkoholisiert auf seinem Sitz. Die Kontrolle hatte er bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht wahrgenommen. Auch nachdem er durch die Beamten geweckt worden war, konnte er wegen seines Zustands keine verwertbare Aussage tätigen. Er wurde im weiteren Verlauf durch einen Bekannten vor Ort abgeholt. Der mutmaßliche Fahrzeugführer wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

