POL-PDKO: Pressebericht der Polizei Andernach für das Wochenende 25.08.23- 27.08.2023

Andernach (ots)

Weißenthurm, Hauptstraße:

Am 26.08.2023 gegen 16:30 Uhr, stellte die Geschädigte ihren PKW, einen Renault COE, an der Tankstelle Bell-Oil in Weißenthurm ab, um im Verkaufsraum etwas zu kaufen. Als sie nach einem kurzen Moment wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie eine Beschädigung an diesem fest. Der Unfallverursacher blieb aber nicht vor Ort und hatte sich entfernt.

Weißenthurm, Hauptstraße:

Am 26.08.23, gegen 20:30 Uhr, beabsichtigte der 39- jährige aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm, mit seinem PKW, auf die Hauptstraße zu fahren. Hierbei übersah er einen dort befindlichen Fußgänger und fuhr diesen an. Der Fußgänger wurde leicht verletzt.

Andernach, Bahnhofsgebäude:

Im Zeitraum vom 24.08.23, 19:00 Uhr bis 25.08.23, 06:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Munzur Kiosk (Ballon Shop) im Bahnhof ein. Die Täter entwendeten Lebensmittel. Außerdem machten sie sich an den dort gelagerten Postpaketen zu schaffen.

Andernach, Ernestus-Platz, Krankenhaus:

Im Zeitraum vom 24.08.23, 07:30 Uhr bis 25.08.23, 08:00 Uhr, wurde an einem oben abgestellten Roller durch unbekannte Täter die Beleuchtungseinrichtung an der Front abgeschraubt, um das dahinter befindliche Steuergerät zu entwenden.

Mülheim-Kärlich, Industriestraße:

Am 25.08.23, gegen 12:42 Uhr, wurde der 21-jährige im Real in Mülheim-Kärlich auf frischer Tat bei einem Diebstahl festgestellt. Während der SV- Aufnahme beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach. Es wurden diverse Strafanzeigen gefertigt.

Andernach, Koblenzer Straße:

Im Zeitraum vom 25.08.23, 17:45 Uhr bis 26.08.23, 07:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in die ATU Filiale einzubrechen. Hierbei versuchten sie eine Türe aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang.

Mülheim-Kärlich, Industriestraße:

Am 26.08.23, gegen 13:00 Uhr, wurde durch einen Ladendetektiv mitgeteilt, dass er gerade einen Ladendieb beobachtet habe, der mehrere Gegenstände aus dem Real entwendete und anschließend auf dem Parkplatz in einen PKW einstieg. Das Fahrzeug konnte durch die Beamten angetroffen werden. Im Fahrzeug lagen mehrere Kartons mit Spielsachen. Da der 38-jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde bei dem Beschuldigten eine Sicherheitsleistung erhoben.

Andernach, Kurfürstendamm, Bahnhof:

Im Zeitraum vom 25.08.23, 08:00- 25.08.23, 18:00 Uhr, wurde am dortigen Fahrradständer von einem Fahrrad ein s.g. On - Board Computer vom Lenkrad montiert und entwendet.

Nickenich, Kirchstraße:

Am 27.08.23, gegen 00:33 Uhr, kam es im Bereich der Kirmes in Nickenich, am dortigen Auto-Scooter zu einer Schlägerei. Der angetrunkene Geschädigte wurde von mehreren Personen verhauen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte bisher ein Beschuldigter identifiziert werden.

Wer Angaben oder Hinweise zu den o.g. Taten machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Andernach, unter der Rufnummer 02632- 9210 zu melden.

Sankt Sebastian, Kesselheimer Straße:

Am 26.08.23, gegen 19:30 Uhr, wurde der 22- jährige Beschuldigte, aus dem Bereich der Stadt Koblenz, dabei beobachtet, wie dieser vor dem dortigen Supermarkt versuchte ein Fahrrad zu entwenden. Die verständigte Polizeistreife konnte den Beschuldigten mit dem Fahrrad antreffen und das Fahrrad der Besitzerin zurückbringen. Der Beschuldigte bekam dafür eine Anzeige mit.

Stadtgebiet Andernach/ Mülheim-Kärlich:

Am 25.08.23 in der Zeit von 18:00- 00:30 Uhr wurden zunächst im Bereich der Ortslage Andernach und anschließend in der Ortslage Mülheim-Kärlich, stationäre Verkehrskontrollen im Hinblick auf getunte Fahrzeuge, durchgeführt. Bei den kontrollierten Fahrzeugen musste bei drei Fahrzeugen, aufgrund der gravierenden Veränderungen, die Weiterfahrt untersagt werden. Außerdem wurde gegen diese Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet. In fünf Fällen wurden die Mängel mit einem Mängelbericht gerügt.

