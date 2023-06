Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS Landau-Nord/B272 - Verlorener Tankrucksack

Bild-Infos

Download

A65/AS Landau-Nord/B272 (ots)

Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer verlor am Mittwochnachmittag (14.06.2023, 16.37 Uhr) bei der Ausfahrt der A65 auf die B 272 in der dortigen Rechtskurve seinen Tankrucksack, der mittels Magneten befestigt war. Ein nachfolgender 61 Jahre alter Autofahrer konnte trotz einer Gefahrenbremsung nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Rucksack. Dadurch entstand am PKW ein leichter Sachschaden im Frontbereich. Wegen der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell