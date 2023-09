Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Beuren a.d.Aach, B33, A81, Lkr. Konstanz) Unfall am Autobahnkreuz Hegau - zwei Personen verletzt (06.09.2023)

Beuren a.d.Aach (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen auf dem Autobahnkreuz Hegau ereignet hat. Gegen 9 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem Honda Accord hinter einem Lastwagen eines 38 Jahre alten Mannes auf dem Beschleunigungsstreifen von der Autobahn 98 auf die Bundesstraße 33. Zeitgleich war eine 39-jährige VW Passat-Fahrerin auf der Überleitung von der Autobahn 81 auf die B33 unterwegs. Um dem Verkehr auf dem Beschleunigungsstreifen die Auffahrt zu ermöglichen, wechselte die Frau auf den linken Fahrstreifen. Der 37-Jährige zog indes - ohne den Beschleunigungsstreifen auszufahren - ebenfalls direkt auf die linke Spur. Die 39-Jährige versuchte noch durch Bremsen und Ausweichen eine Kollision zu verhindern, was jedoch nicht mehr gelang. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Honda gegen die Mittelleitplanke und anschließend über die linke und mittlere Fahrbahn hinweg gegen den Anhänger des Lastwagens, ehe der Wagen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Sowohl der 37-Jährige als auch die VW-Fahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen und mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Am Anhänger entstand geringer Sachschaden. Die Höhe des Schadens an dem Honda und dem VW, sowie an der Leitplanke ist noch nicht bekannt.

