Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Oberflacht, Lkr. Tuttlingen) Wasserdampf beim Kochen verursacht Feuerwehreinsatz an der Grundschule

Seitingen-Oberflacht, Oberflacht, Lkr. Tuttlingen (ots)

Aufsteigender Wasserdampf beim Kochen hat am Dienstagmorgen, gegen 08.45 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz an der Grundschule im Schulweg in Oberflacht geführt. Dort befand sich im Zuge des Kinderferienprogramms eine betreute Gruppe von 20 Kindern und war im Sozialraum der Schule mit Kochen beschäftigt. Der hierbei aufsteigende Wasserdampf löste die Brandmeldeanlage aus und verursachte so, dass die Feuerwehr aus Seitingen-Oberflacht mit zwei Fahrzeugen und 10 Mann zu dem vermeintlichen Brand ausrückte. Schnell war klar, dass kein Brand vorlag und die Feuerwehr konnte die Schule wieder verlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell