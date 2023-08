Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Northeim (ots)

Freitag, 04.08.2023, 16:20

Northeim, Innenstadt

Northeim (sh) - Eine 48jährige Northeimerin befährt zum o. g. Zeitpunkt mit ihrem Pkw die Berliner Allee aus Rtg. Nordring kommend in Rtg. Göttinger Str. in Northeim. Als sie an der Kreuzung Friedrich-List- Str. nach links abbiegen, fährt ein unbekannter Fz.-Führer hupend rechts an ihr vorbei. Hiervon erschrickt die 48-jährige, kommt beim Abbiegen auf den rechten Grünstreifen und stößt gegen einen aufgestellten Stein. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

