Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz in der Stockacher Straße - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Nach einem verursachten Parkrempler ist es am späten Dienstagnachmittag zu einer Unfallflucht im Bereich des Kaufland-Parkplatzes in der Stockacher Straße gekommen. Zwischen 16.40 Uhr und 17.10 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem roten Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Ford Mondeo und verursachte an diesem rund 3000 Euro Sachschaden. An der Beschädigung des Fords waren rote Farbantragungen haften geblieben. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

