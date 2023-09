Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Kreuzungsunfall fordert drei Verletzte (06.09.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Drei Verletzte, zwei demolierte Autos und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Zusammenstoßes am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Kreuzung der Straßen "Mühlweg / Kreuzstraße". Eine 24-jährige mit einem Einser-BMW fuhr, von der Kreuzstraße kommend, in Richtung Stadtmitte, wobei sie das Rotlicht einer Ampel nicht beachtete. Auf der Kreuzung stieß sie mit einem Suzuki Celerio einer 65-Jährigen zusammen, die auf der Straße "Mühlweg" fuhr. Dabei erlitten die Fahrerin des Suzuki sowie ein bei ihr mitfahrendes zehnjähriges Mädchen leichte Verletzungen. Auch die Unfallverursacherin zog sich eine leichte Verletzung zu.

