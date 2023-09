Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Sternenplatz - Motorradfahrer verletzt (05.09.2023)

Konstanz (ots)

Am Dienstagabend hat sich auf dem Sternenplatz ein Unfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer gestürzt ist und Verletzungen erlitten hat. Ein 51-Jähriger fuhr mit einem BMW-Motorrad hinter einem Peugeot über den Sternenplatz in Richtung Theodor-Heuss-Straße. In der Unterführung wendete der vor dem Biker fahrende 35-jährige VW-Fahrer um seine Fahrt in die entgegengesetzte Richtung fortzusetzen. Der 51-Jährige leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein und verhinderte dadurch eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei kam er jedoch zu Fall und verletzte sich. Er musste anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

