Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, B314, Lkr. Konstanz) Unfall am Kreisverkehr auf der B314 bei Twielfeld - Motorradfahrer verletzt (06.09.2023)

Hilzingen, B314 (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf dem Kreisverkehr der Bundestraße 314 bei Twielfeld. Ein 40-Jähriger fuhr mit einem Lastwagen von Hilzingen kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 52-jährigen Biker mit einer BMW. Um einen Zusammenstoß mit dem Laster zu vermeiden bremste der 52-Jährige stark ab und wich mit seiner Maschine nach links aus. Dabei kam er mit dem Motorblock auf die Straße und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An der BMW entstand lediglich geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell