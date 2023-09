Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Unfall im Gegenverkehr - Zwei verletzte Personen und 20.000 Euro Schaden

Rottweil (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich in Rottweil einen Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden ereignet. Eine 29-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 16:00 Uhr die Oberndorfer Straße in Richtung Villingendorf. Aus noch unbekannten Gründen kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier seitlich zuerst mit einem 47-jährigen Skoda-Fahrer und anschließend mit einem 45-jährigen VW-Fahrer. Beide wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle kam es zu Behinderungen, weshalb die Polizei den Verkehr regelte.

