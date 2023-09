St. Georgen (ots) - Eine Sachbeschädigung an einem Auto begangen hat ein Unbekannter am Sonntag im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 17 Uhr. Eine 23-Jährige stellte ihren silbernen VW Polo in der Schramberger Straße ab. Dort beschädigte ein unbekannter Täter das Auto, an dem er die Fahrertüre und den vorderen linken Kotflügel zerkratzte und so einen Schaden in Höhe ...

