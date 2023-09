Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto zerkratzt (04.09.2023)

St. Georgen (ots)

Eine Sachbeschädigung an einem Auto begangen hat ein Unbekannter am Sonntag im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 17 Uhr. Eine 23-Jährige stellte ihren silbernen VW Polo in der Schramberger Straße ab. Dort beschädigte ein unbekannter Täter das Auto, an dem er die Fahrertüre und den vorderen linken Kotflügel zerkratzte und so einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursachte. Personen, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, zu melden.

