Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unfall mit Blechschaden auf der K6144 an der Kreuzung zu "Im Täschen" (04.09.2023)

Gottmadingen, K6144 (ots)

Am Montagabend hat sich auf der Kreisstraße 6144 an der Einmündung zur Straße "Im Täschen" ein Unfall ereignet. Eine 40 Jahre alte Frau bog mit einem Renault Megane von "Im Täschen" nach links auf die K6144 ab. Dabei kollidierte der Renault mit einem von rechts kommenden, bevorrechtigten Ford einer 33-Jährigen. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro.

