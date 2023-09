Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Ludwigshafener Straße verletzt (04.09.2023)

Stockach (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der Ludwigshafener Straße verletzt worden. Ein 83-Jähriger passierte mit einem Pedelec die Querungshilfe an der Einmündung zur Straße "Am Hermannsberg". Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Lastwagen eines 30-Jährigen der auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Stockach-Ost unterwegs war. Der Radler prallte mit dem Kopf gegen den Seitenspiegel und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Spiegel des Lasters entstand geringer Sachschaden.

