Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. RW) - Motorradfahrer wird bei Unfall verletzt

Schramberg / Lkr. RW (ots)

Montagnachmittag ist es in Schramberg zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer gekommen. Der 20-Jährige war mit seinem Leichtkraftrad gegen 17:10 Uhr auf der Schramberger Straße unterwegs. Ein ihm entgegenkommender 32-jähriger Fahrer eines Transporters wollte nach links in die Rechenbergstraße einbiegen und übersah hierbei den 20-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall. Hierbei wurde er am Bein schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Klinikum.

Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro.

