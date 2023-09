Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht nach Einbruch in Volksbank eine Zeugin (05.09.2023)

Furtwangen (ots)

Am frühen Samstagmorgen haben Unbekannte einen Einbruch in eine Volksbank-Filiale in der Gerwigstraße verübt (wir berichteten). Jetzt sucht die Polizei eine Frau, die sich nur wenige Minuten nach dem Einbruch, um kurz vor halb vier, im Foyer der Bank aufgehalten hat. Sie versuchte dort erfolglos, an einem nur wenige Minuten zuvor durch die Einbrecher beschädigten Geldautomaten Geld abzuheben. Die Polizei bittet diese Zeugin dringend, sich bei ihr unter der Telefonnummer 07723 92948-0 zu melden.

