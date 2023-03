POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfallflucht in der Straße "Im Winkel" - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Eine Frau befuhr mit ihrem Honda am Freitag, 03.03.2023, gegen 23.00 Uhr, den Kreisverkehr in der Hauptstraße und habe wohl mehrere Kinder wahrgenommen, welche Steine in Richtung Straße geworfen haben sollen. Ein Stein habe die hintere rechte Scheibe ihres Hondas getroffen und diese beschädigt. Später sei dann die komplette Scheibe zerbrochen. Das ...

mehr