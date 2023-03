Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Verdacht Steinewerfer am Kreisverkehr - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Eine Frau befuhr mit ihrem Honda am Freitag, 03.03.2023, gegen 23.00 Uhr, den Kreisverkehr in der Hauptstraße und habe wohl mehrere Kinder wahrgenommen, welche Steine in Richtung Straße geworfen haben sollen. Ein Stein habe die hintere rechte Scheibe ihres Hondas getroffen und diese beschädigt. Später sei dann die komplette Scheibe zerbrochen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Steinewerfern geben können. Bereits am 28.02.2023 sei es an der Örtlichkeit zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.

