Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/Hausen/Zell im Wiesental: mehrere kleinere Brände

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.03.2023, kurz nach 02.00 Uhr, wurden der Polizei im Bereich Entegaststraße / Mattenleestraße zwei brennende Mülltonnen mitgeteilt. Die Mülltonnen könnten von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Kurz Zeit später wurde die Polizei in Fahrnau von einem Passanten auf einen kurz zuvor gebrannten Blumenkübel aufmerksam gemacht, welcher von dem Passanten schon gelöscht wurde. Gegen 04.15 Uhr wurde die Feuerwehr in Hausen im Wiesental zu einem größeren Brand in dem Bereich der Straße "Kupfergruben" gerufen. Dort brannte die Abdeckplane einer Holzbeige sowie Teile des darunter befindlichen Holzes. Gegen 05.00 Uhr wurde die Feuerwehr in Zell im Wiesental zu einem Brand in die Liebeckstraße gerufen. Dort brannte auf einem Firmengelände eine größere Abdeckplane. Auch dieser Brand konnte rasch gelöscht werden. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell