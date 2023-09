Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen (ots) - Zu einem Feuerwehreinsatz nach einem Brand einer Abzugsanlage ist es am Montagabend bei einer Firma für die Herstellung von Fräswerkzeugen in der Württemberger Straße gekommen. Bei der Produktion hatte sich gegen 18 Uhr Schleifstaub in einer Abzugsanlage entzündet und so zum Brand geführt. Die Feuerwehr der ...

