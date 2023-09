Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen) Feuerwehreinsatz bei einem Werkzeughersteller

Fridingen an der Donau, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz nach einem Brand einer Abzugsanlage ist es am Montagabend bei einer Firma für die Herstellung von Fräswerkzeugen in der Württemberger Straße gekommen. Bei der Produktion hatte sich gegen 18 Uhr Schleifstaub in einer Abzugsanlage entzündet und so zum Brand geführt. Die Feuerwehr der Abteilungen Fridingen und Mühlheim rückten nach der Verständigung mit insgesamt neun Fahrzeugen und 40 Wehrleuten zu dem Brand aus. Auch die DRK Ortsgruppe Fridingen und ein Rettungswagen trafen vorsorglich mit mehreren Einsatzkräften am Brandort ein, mussten jedoch nicht zur Rettung eingesetzt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell