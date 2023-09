Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Automatenaufbruch am Bahnhof

Tuttlingen (ots)

Am späten Montagabend, etwa gegen 23.20 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht, einen Snack-Automaten am Bahnhof Tuttlingen aufzubrechen. Der Mann machte sich hierbei mit einer Eisenstange an dem auf einem Bahnsteig aufgestellten Automaten zu schaffen. Als der Täter einen Passanten im Bereich des Bahnhofs bemerkte, ließ er von dem Automaten ab und flüchtete zu Fuß vom Bahnhof in Richtung Aesculap Platz und Möhringer Straße. Der Mann konnte von Zeugen wie folgt beschrieben werden: kurze dunkle Haare, dunkelhäutig, schlank und etwa 180 Zentimeter groß, dunkel gekleidet mit einem mitgeführten, dunklen Rucksack. Die Polizei Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) und die für den Bahnhof zuständige Bundespolizei haben entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nehmen Hinweise zu dem geflüchteten Täter entgegen.

