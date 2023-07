POL-HR: Auto auf Friedhofsparkplatz aufgebrochen - Handtasche entwendet

Homberg (ots) - Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis): Am heutigen Mittwochmittag kam es gegen 12:15 Uhr in einer Grundschule in der Pestalozzistraße in Schwalmstadt-Treysa zu einem Brand in einem Klassenraum. In dem betreffenden Zimmer fand zu diesem Zeitpunkt kein Unterricht statt, sodass sich dort keine Schüler oder Lehrer aufhielten. Alle Personen konnten das ...

