Polizei Homberg

POL-HR: Brand an Schule in Schwalmstadt: Ca. 80.000 Euro Schaden

Homberg (ots)

Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis):

Am heutigen Mittwochmittag kam es gegen 12:15 Uhr in einer Grundschule in der Pestalozzistraße in Schwalmstadt-Treysa zu einem Brand in einem Klassenraum. In dem betreffenden Zimmer fand zu diesem Zeitpunkt kein Unterricht statt, sodass sich dort keine Schüler oder Lehrer aufhielten. Alle Personen konnten das Schulgebäude rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Die Brandursachenermittler des Kommissariats 10 der RKI Schwalm-Eder haben die Brandstelle am heutigen Nachmittag aufgesucht und sich einen Überblick verschafft. Wie sie berichten, war das Feuer im Bereich eines Holzregals ausgebrochen, das in dem Raum an der Wand stand. Der entstandene Schaden in dem Klassenzimmer, das derzeit nicht mehr nutzbar ist, beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 80.000 Euro. Ein technischer Defekt kann nach Angaben der Ermittler als Brandursache ausgeschlossen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer zumindest fahrlässigen Brandverursachung ausgegangen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

