Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Folgemeldung zu Unfall A45 bei Haiger-Burbach -

Dillenburg (ots)

Pressemeldung der Polizeidirektion Lahn-Dill vom 20.06.2023

- Folgemeldung zu Unfall A45 bei Haiger-Burbach -

Dillenburg: Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der A45 kam es am Dienstag (20.6.) zwischen Dillenburg und Haiger-Burbach. Auf dem Weg Richtung Dortmund, verlor eine 50-Jährige gegen 8.15 Uhr die Kontrolle über ihren Mercedes. Offenbar aufgrund von Aquaplaning, brach die E-Klassse vom mittleren Fahrstreifen aus und stieß gegen einen Sattelzug, der in gleicher Höhe auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Durch den Anstoß geriet der mit Stahl beladene LKW von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und kippte auf die Seite. Die 50-Jährige aus der Pfalz, als auch der 54-jährige Fahrer des Sattelzuges verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte verbrachten sie in umliegende Krankenhäuser. Nachdem die Feuerwehr den beteiligten Mercedes, ein Elektrofahrzeug, von der linken Fahrbahn entfernte, konnte die Vollsperrung aufgehoben und der aufgestaute Verkehr auf der linken und mittleren Spur abgeleitet werden. Den PKW holte ein Abschleppwagen von der Unfallstelle. Die Bergung des Sattelzuges, mit dem enormen Gewicht der Ladung, durch ein Spezialabschleppunternehmen dauert an. Aus einem beschädigten Tank des Sattelzuges trat Dieselkraftstoff aus und lief ins Erdreich. Mitarbeiter der Unteren Wasserschutzbehörde kamen daher ebenfalls zur Unfallstelle. Das kontaminierte Erdreich muss abgegraben werden. Im Tank des Lastzuges verbliebenen Treibstoff pumpte die Feuerwehr ab. Hierbei erlitten zwei Einsatzkräfte leichte Verletzungen und mussten sich ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Nachmittagsstunden andauern.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell