Dillenburg (ots)

Infoveranstaltung der Einstellungsberatung am Mittwoch, 05.07.2023, ab 15.30 Uhr, im "Haus der Prävention" am Ludwig-Erk-Platz 5 in Wetzlar. Die Einstellungsberatung der Polizeidirektion Lahn-Dill steht Interessierten im Rahmen einer Infoveranstaltung Rede und Antwort. Kriminalhauptkommissarin Christiane Kruse-Schmidt gibt Einblicke in den Polizeiberuf und stellt die Facetten des Polizeiberufes vor. Die Teilnehmenden bekommen Infos zu den Einstellungsvoraussetzungen und zum Bewerbungsverfahren, zudem gibt es wertvolle Tipps zur Vorbereitung auf den Einstellungstest. Anmeldungen nimmt Kriminalhauptkommissarin Christiane Kruse-Schmidt per E-Mail über einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de oder unter Tel.: (02771) 907-124 entgegen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

