POL-LDK: Probefahrt endet tödlich - Motorradfahrer verstirbt nach Unfall

Herborn: Auf der Landstraße zwischen Beilstein und Merkenbach kam es am Samstagmittag (17.06.) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 50-Jähriger verstarb. Der Mann aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein hatte sich ein Motorrad für eine Probefahrt ausgeliehen. Gegen 11.50 Uhr fuhr er mit der 750er-Honda die L3046 in Richtung Herborn. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über das Zweirad und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und landete im Straßengraben. Der 50-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Polizisten beobachteten zufällig den Unfallhergang während ihrer Streifenfahrt. Sie leisteten Erste Hilfe und forderten Rettungskräfte sowie einen Rettungshubschrauber an. Der Motorradfahrer erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft schaltete einen Gutachter zur genauen Untersuchung des Unfallhergangs ein und veranlasste die Sicherstellung der Maschine. Die Landstraße wurde für die Rettungsarbeiten und die Maßnahmen des Gutachters zeitweilig gesperrt.

