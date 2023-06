POL-LDK: Auto nicht zugelassen, keinen Führerschein und Promille + an Kühlwagen gehebelt + Hakenkreuze geritzt + in Lagerhalle eingedrungen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg-Frohnhausen: Auto nicht zugelassen, keinen Führerschein und Promille

Ein betrunkener Autofahrer ist am Mittwochabend (14.06.2023) in Frohnhausen von der Polizei gestoppt worden. Gegen 20:30 Uhr fuhr der 39-Jährige auf der Hauptstraße, wo Dillenburger Polizisten ihn kontrollierten. Ein hierbei durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Promillewert von mehr als zwei Promille. Der Mann musste die Beamten zwecks einer Blutprobe auf die Dienststelle begleiten. Seinen Führerschein konnten die Ordnungshüter nicht sicherstellen, er besitzt keinen. Zudem war der Nissan Juke, mit dem der 39-Jährige angehalten wurde, nicht zugelassen. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Dillenburg- an Kühlwagen gehebelt

Schon wieder suchten Unbekannte den Biergarten in der Wilhelmstraße heim. Zwischen 22:30 Uhr am Dienstag (13.06.2023) und 09:30 Uhr am Mittwoch (14.06.2023) versuchten sie den Kühlwagen im Hofgarten aufzubrechen. Der Wagen hielt jedoch stand, die Diebe flüchteten ohne Beute. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Hohenahr-Erda: Hakenkreuze geritzt

Mehrere Hakenkreuze, geritzt in die Doppelglasscheiben des Schulgebäudes der Grundschule in der Schulstraße, haben die Polizei auf den Plan gerufen. Am Dienstagnachmittag (13.06.2023) wurden die Symbole gegen 16:30 Uhr entdeckt und die Polizei informiert. Nach derzeitigen Stand wurden die Hakenkreuze zwischen Freitagnachmittag (09.06.2023), 16:00 Uhr und Dienstagnachmittag in die Scheiben geritzt. Weil die Hakenkreuze Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen darstellen, hat der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den bisher unbekannten Vandalen geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Mittenaar-Ballersbach: in Lagerhalle eingedrungen

Widerstände und Metallrohre in derzeit noch nicht bezifferbarer Anzahl haben Unbekannte in der vergangenen Nacht (15.06.2023) aus einer Lagerhalle in der Industriestaße entwendet. Um in das Gebäude zu kommen, hatten die Diebe sich gewaltsam an dem Rolltor der Warenannnahme zu schaffen gemacht. Sie hebelten das Tor auf und drangen in das Firmengebäude ein. Zum Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: (02772) 47050.

