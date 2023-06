POL-LDK: Dillenburg-Niederscheld: Brand in der Adolfshütte

Dillenburg (ots) - Herborn-Uckersdorf - in Edeka-Markt eingebrochen Über ein zerstörtes Fenster gelangten Unbekannte in den Verkaufsraum des Edeka-Marktes in der Burger Straße. Aus der Auslage stahlen sie Zigaretten in bisher unbekannter Menge. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind zwischen Sonntagabend (11.06.2023), 23:20 Uhr und Montagmorgen ...

mehr