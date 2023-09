Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall in der Hauptstraße (04.09.2023)

Triberg (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro ist bei einem Unfall am Montag gegen 15 Uhr auf der Triberger Hauptstraße entstanden. Hier kam es zwischen einem 56-jährigen Jeep Fahrer und einem 57-jährigen Mitsubishi ASX Fahrer zu einem Auffahrunfall. Während der Fahrer des Mitsubishi angibt, dass der Jeep auf sein haltendes Auto aufgefahren sei behauptet der Unfallgegner, dass der Fahrer des Mitsubishi zurückgefahren und dabei gegen seinen Jeep gestoßen sein. Um den Unfallhergang aufzuklären sucht die Polizei Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Triberg, Telefon 07722 916071-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell