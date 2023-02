Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senioren von Trickbetrügern um ihr Geld gebracht

Stuttgart-Mitte/-Birkach (ots)

Trickbetrüger haben am Sonntag und Montag (05./06.02.2023) einen 77 Jahre alten Mann sowie einen 80-jährigen Senior am Mittwoch (08.02.2023) um mehrere Tausend Euro betrogen. Unbekannte riefen über zwei Tage hinweg den 77-Jährigen an und brachten ihn durch geschickte Gesprächsführung dazu, seine EC-Karte sowie seine PIN an einen angeblichen Polizeibeamten zu übergeben. Die Betrüger suggerierten dem Senior, dass er damit der Polizei bei der Bekämpfung der Clan-Kriminalität helfen und er eine Gewinnbeteiligung an dem beschlagnahmten Clanvermögen erhalten würde. Die Täter erlangten in der Folge mehrerer Tausend Euro vom Konto des Seniors.

Am Mittwoch meldete sich eine unbekannte Anruferin bei einem 80-jährigen Mann und gab sich ihm gegenüber als Polizistin aus. Da seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, müsse er, zur Abwendung einer Haftstrafe, eine Kaution in Höhe von 150.000 Euro bezahlen. Der 80-Jährige übergab daraufhin mehrere Zehntausend Euro an einen Abholer.

Die Polizei rät deshalb:

- Lassen Sie sich keineswegs, egal zu welcher Uhrzeit, unter Druck setzen und lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein. Ziehen Sie bei Bedenken Verwandte, Vertrauenspersonen oder die Polizei in Ihre Entscheidungen mit ein. Legen Sie hierfür den Telefonhörer auf und wählen Sie mit der 110 den Polizeinotruf.

- Drücken Sie NICHT die Rückruftaste, ansonsten landen Sie wieder bei den Betrügern. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie einen Betrug am Telefon erkannt haben.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell