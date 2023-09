Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Parkplatzrempler - eine Person leicht verletzt

Tuttlingen (ots)

Bei einem Parkplatzrempler, der sich am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Weimarstraße ereignet hat, ist ein 22-jähriger Fahrer eines Suzukis leicht verletzt worden. Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 74-jähriger Mann mit einem 3er BMW rückwärts aus einer Parkbucht und prallte hierbei gegen den auf dem Parkplatz stehenden Suzuki. Bei dem Unfall zog sich der Suzuki-Fahrer leichte Verletzungen zu und musste wegen Brustschmerzen mit einem Rettungswagen in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. An den beiden beteiligten Autos entstand rund 3000 Euro Sachschaden.

