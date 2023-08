Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradunfall - Polizei sucht Zeugen

Jüchen (ots)

Eine 26-jährige Jüchenerin fuhr am Dienstag (22.08.), gegen 14:15 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Straße "Am Rittergut" in Fahrtrichtung Grevenbroich. Im Kreuzungsbereich zur Düsseldorfer Straße habe sie nach ersten Erkenntnissen an der roten Ampel gehalten und überquerte die Kreuzung, als die Ampel auf grün umsprang. Von links sei ein schwarzer VW Golf über die Kreuzung gefahren. Es kam zu keinem Zusammenstoß, aber die Fahrradfahrerin erschreckte sich und fiel hin. Dabei verletzte sie sich.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Und fragt: Wer kann Angaben zu dem unbekannten Autofahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell