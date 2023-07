Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Verletzte nach Unfall - #polsiwi

Siegen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstagmittag (20.07.2023) in Siegen zwei Personen verletzt worden.

Ein 78-Jähriger war gegen kurz vor 13 Uhr mit seinem Fahrrad auf der B54 von der Innenstadt in Richtung der Auffahrt City-Galerie unterwegs. Als er bemerkte, dass er in Richtung einer Schnellstraße unterwegs war, wendete er mit dem Rad und wollte nach links in die Berliner Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich musste ein entgegenkommender Omnibus stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch kam eine 53-jährige Frau zu Fall. Sie wurde leicht verletzt. Eine 69-jährige, weitere Insassin verletzte sich ebenfalls leicht.

An dieser Einmündung ist die Vorfahrt durch eine Ampelanlage geregelt. Ob der Rennradfahrer beim beabsichtigten Abbiegevorgang das Rotlicht missachtete, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

