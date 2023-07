POL-SI: 35-jähriger Vermisster leblos aufgefunden -#polsiwi

Siegen (OT Obersetzen) (ots) - Am Mittwochnachmittag (19.07.2023) hat sich auf der K 27 zwischen Unglinghausen und Siegen-Obersetzen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ein 59-Jähriger war in Richtung Obersetzen unterwegs. In einem Kurvenbereich musste er sein Fahrzeug abbremsen. Ein hinter ...

mehr