Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Festnahmen nach Pkw-Aufbrüchen

Neuss (ots)

In der Nacht von Montag (21.08.) auf Dienstag (22.08.) hat die Polizei im Rhein-Kreis Neuss drei Personen festgenommen, die im Verdacht stehen Pkw-Aufbrüche begangen zu haben.

So wurde gegen 00:00 Uhr ein 31-jähriger Neusser vom Goldregenweg geweckt, weil sein Bewegungsmelder und seine Überwachungskamera Alarm schlugen. Als er nachsah, stellte er fest, dass sich zwei Personen an seinem Fahrzeug zu schaffen machten. Einer befand sich sogar in diesem und durchsuchte es. Die beiden Tatverdächtigen bemerkten den Neusser und flüchteten. Ihr Fluchtversuch endete wenig später in den Armen von Polizeibeamten. Diese konnten auf Grund der guten Personenbeschreibung die Flüchtenden im Rahmen einer Fahndung antreffen und festnehmen. Sie wurden zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zu einer Polizeiwache gebracht, von wo die beiden, ein 29-jähriger und ein 44-jähriger, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland, nach Abschluss der Maßnahmen und Prüfung von Haftgründen wieder entlassen wurden.

Den gleichen polizeilichen Maßnahmen musste sich ein 37-jährigen Neusser unterziehen. Er wurde gegen 02:00 Uhr im Bereich der Augustinusstraße angetroffen und überprüft, da er Gegenstände mit sich führte, die nach ersten Erkenntnissen aus Pkw-Aufbrüchen stammen könnten, wurde er ebenfalls festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Auch er wurde nach Prüfung von Haftgründen wieder entlassen.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 in Neuss die Ermittlungen übernommen und prüft Tatzusammenhänge insbesondere mit Pkw-Aufbrüchen vom zurückliegenden Wochenende. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der 02131 3000 entgegen.

Die Polizei rät ausdrücklich: Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

