POL-NE: Einbrecher hebeln Zigarettenautomaten in Gaststätte auf

Neuss (ots) - Am Montag (21.08.), gegen 13:52 Uhr, kam es in Neuss an der Eichenallee zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 10 Jahre alter Junge fuhr mit seinem Fahrrad von einer Schule den Weg am Norfbach in Richtung Allerheiligen, als er plötzlich ein lautes Hupen vernahm. Eine unbekannte männliche Person fuhr dem Jungen von hinten auf sein Fahrrad auf und es kam zum Sturz. Bevor der Unbekannte weiter in Richtung ...

