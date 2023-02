Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Brand in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht ist es in der Straße "Am Wasserberg" in Schenefeld (Kreis Pinneberg) zum Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen, das als städtische Unterkunft unter anderem für Geflüchtete dient.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde der Brand im Treppenhaus um kurz nach 02:00 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein im Treppenhaus gelagerter Gegenstand in Brand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung bzw. Schäden durch Verrußung der Decke im Treppenhaus.

Ein Anwohner wurde leicht verletzt und aufgrund des Verdachts der Rauchgasvergiftung vor Ort medizinisch behandelt.

Die Sachschadenshöhe beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf circa 5.000 Euro.

Der betroffene Teil des Treppenhauses wurde beschlagnahmt. Die Wohnungen blieben bewohnbar.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 04101 2020.

