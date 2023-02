POL-SE: Pinneberg - Tesla in Fröbelstraße beschädigt

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf den heutigen Montag (13.02.2023) ist es im Bredhornweg in Holm zum Einbruch in eine Tischlerei gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 19:30 und 07:00 Uhr gewaltsam in das Gebäude und die Firmenfahrzeuge ein. Es wurden mehrere Werkzeuge und Maschinen entwendet. Eine Videokamera zeichnete zwei Männer auf. Ein Täter war etwa 50 ...

