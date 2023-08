Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusser Schützenfest 2023 - Polizei ist gut aufgestellt

Neuss (ots)

"Das diesjährige Beisammensein und die Brauchtumspflege beim Neusser-Bürgerschützenfest soll genauso friedlich wie im letzten Jahr sein", betont Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, Hans-Jürgen Petrauschke. Die Neusser Innenstadt verwandelt sich ab Freitag (25.08.) bis einschließlich Dienstag (29.08) in ein großes Festgelände. "Während der Zeit des Schützenfestes reisen Jung und Alt aus Nah und Fern zum Feiern an, um mit der Neusser Bevölkerung eine lange Tradition fortzuführen", so der Leiter der Kreispolizei. "Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss ist bestens auf alle Eventualitäten vorbereitet und leistet einen wertvollen Beitrag für einen sicheren und friedvollen Ablauf des Schützenfestes", so Petrauschke. Die eingesetzten Beamten werden mit ihrer täglichen Präsenz vor Ort sein und das Fest begleiten. Ebenso können Bürgerinnen und Bürger täglich ab den Abendstunden mit ihrem Anliegen an die Polizei herantreten. Dazu können sie die mobile Wache im Bereich der Hammer Landstraße aufsuchen. Darüber hinaus wird die Rathauswache während der Kirmeszeiten ebenfalls besetzt sein. Auch in diesem Jahr steht die Polizei im engen Austausch und ständigen Dialog mit der Stadt, den Ordnungsbehörden und natürlich den Neusser Schützen. Personell und hinsichtlich ihrer Ausstattung stellt sich die Polizei anhand eines Sicherheitskonzepts der Stadt und eigener Bewertungen auf. Die Erfahrungen der Vorjahre fließen ebenso in die Planungen mit ein wie teils tagesaktuelle Informationen und Einschätzungen. Der Kirmesplatz, die Festwiese, aber auch der Innenstadtbereich von Neuss werden zu den bevorzugten Zielen der eingesetzten Beamten gehören. Der Leiter der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, Hans-Jürgen Petrauschke, bedankt sich bereits im Vorfeld für das Engagement der Einsatzkräfte und wünscht allen ein heiteres und zugleich friedliches Schützenfest.

