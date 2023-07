Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Pkw im Stadtgebiet Wolgast, Täter konnte festgenommen werden

Wolgast (ots)

Am frühen Abend des 15.07.2023, gegen 18:00 Uhr meldete eine 20-jährige Anwohnerin aus Wolgast, dass ihr Pkw VW soeben von einem Nachbarn in der Pestalozzistraße angesteckt wurde. Dieser kippte im Vorfeld Benzin über das Fahrzeug und setzte es in weiterer Folge in Brand. Bei dem Täter handelt es sich um einen 40-jährigen deutschen Staatsbürger, der im Nahbereich durch die eingesetzten Kräfte gestellt werden konnte und sich bei der Ausführung noch selbst leicht am rechten Bein verletzte. Durch die Flammen brannte der VW Passat vollständig aus. Ein daneben befindlicher Pkw Seat, ein Straßenbaum und der Asphalt wurden, auf Grund der starken Hitzeenwicklung, ebenfalls erheblich beschädigt. Bis dato wird von einem Gesamtschaden von 17.000EUR ausgegangen. Die Feuerwehren aus Wolgast und Hohendorf waren mit 20 Kameraden vor Ort und konnten ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindern.

Die nachfolgenden Ermittlungen am Brandort führte der Kriminaldauerdienst aus Anklam. Zeugen, die zur benannten Zeit die Tat des Mannes beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Wolgast unter der Telefonnummer 03836-2520 zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell