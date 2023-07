Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkener führt einen Rasentraktor im öffentlichen Straßenverkehr

Friedland (ots)

Am 15.07.2023 gegen 15:50 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Polizei, dass in der Mühlenstraße in 17094 Burg Stargard ein männlicher Fahrzeugführer offensichtlich Betrunken mit einem Rasentraktor fährt. Dabei hält er noch ein Bier in der Hand. Beim Eintreffen am Einsatzort konnten die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten den Fahrzeugführer aber nicht mehr fahrend festgestellten. Er wurde aber in seinem Garten angetroffen. Dort bemerkten auch die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,19 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell