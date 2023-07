Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden und unter Einwirkung von Alkohol in Rathebur (LK VG)

Anklam (LK VG) (ots)

Am Samstag dem 15.07.2023 gegen 09:50 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 31 in der Ortschaft Rathebur ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 26- jährige Fahrer eines Pkw Opel fuhr in Rathebur aus Richtung Löwitz kommend in Richtung Bundesstraße 109. Beim Durchfahren einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Leichtkraftfahrzeug "Microcar" eines 72-jährigen Mannes. Beide Fahrzeugführer sowie der Mitfahrer des Leichtkraftfahrzeuges wurden leichtverletzt. Der 26-jährige Unfallverursacher stand unter erheblicher Einwirkung alkoholischer Getränke. Der festgestellte Atemalkoholwert betrug 1,27 Promille. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Der Fahrer des Leichtkraftfahrzeuges wurde zur weiteren Behandlung in das AMEOS Klinikum nach Anklam verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 EUR. Beide Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein beauftragtes Bergungsunternehmen geborgen. Die Landstraße 31 war während der Unfallaufnahme vollgesperrt.

Mit freundlichen Grüßen Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.+4939555822131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell