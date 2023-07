Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 20 auf Höhe des Parkplatzes "Demminer Land"

Altentreptow (ots)

Am 14.07.2023 gegen 21:20 Uhr verunglückten zwei rumänische Staatsbürger (beide im Alter von 32 Jahren) mit ihrem Pkw auf der BAB 20, auf Höhe des Parkplatzes "Demminer Land" in Fahrtrichtung Lübeck. Am Unfallort beabsichtigte die Fahrzeugführerin eines Mietwagens die Autobahn zu verlassen, um den Rastplatz "Demminer Land" anzusteuern. Beim Einfahren in die Abfahrt zum Rastplatz war die Fahrzeugführerin zu schnell. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den angrenzenden Straßengraben und überschlug sich anschließend,.Der Leihwagen kam schließlich auf allen vier Rädern und entgegengesetzt der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen . Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Fahrzeugführerin erlitt keine äußeren Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus Neubrandenburg verbracht. Der Beifahrer blieb unverletzt. Zwei Rettungswagen und die Freiwilligen Feuerwehren Altentreptow, Werder und Kölln befanden sich im Einsatzt. Auf ca. 30200,- Euro wurde der entstandene Sachschaden beziffert.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell